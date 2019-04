E3 2019 – PC Gaming Show wieder mit dabei

Nachdem bereits Branchengrößen wie Sony und Electronic Arts bekannt gegeben haben, dass sie der diesjährigen E3 fernbleiben wollen, ist nun zumindest eine große Pressekonferenz wieder mit am Start.

PC Gaming Show erhält Termin

Demnach dürfen sich alle Besucher und Live-Zuschauer über die Rückkehr der PC Gaming Show freuen. Das Event möchte sich in diesem Jahr besonders auf noch kommende PC-Titel fokussieren. Los geht es am Montag, dem 10. Juni 2019 um 19 Uhr deutscher Zeit. die Konferenz könnt ihr dann wie gewohnt via Twitch verfolgen.

Was genau Veranstalter PC Gamer dieses Jahr auf die Beine stellen wird, ist unklar. Erwartungsgemäß werden wieder viele Third-Party-Unternehmen einen Platz auf der Bühne erhalten.

Quelle: PC Gamer