Borderlands 3 – Ist Cross-Play geplant?

Nachdem mit dem gestrigen Tag nun endlich auch offiziell das Releasedatum von Borderlands 3 bekannt ist, stauchen sich die nächsten Gerüchte um den bunten Loot-Shooter.

Wird es Cross-Play geben?

Da Borderlands 3 bereits im September für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 erscheint, hoffen viele Fans derzeit auf ein Cross-Play-Feature. So soll der Shooter zukünftig am liebsten über die diversen Plattform-Grenzen hinweg zusammen spielbar sein. Microsoft hat dabei zuletzt Gerüchte zum möglichen Feature geschürt. So war kurzzeitig auf der Produktseite von Borderlands 3 im Microsoft Store Cross-Play als Funktion im Spiel angegeben. Diese wurde aber kurz darauf wieder entfernt.

Was sagen Gearbox und 2K Games dazu?

Gearbox meldete sich in Person von Randy Pitchford ebenfalls daraufhin zu Wort und gab bekannt, dass man Cross-Plattform-Play nicht abgeneigt wäre und sogar großes Interesse daran zeige. Publisher 2K Games bekam in diesem Zusammenhang ebenfalls noch eine Bühne. Hier wurde letztendlich nur bestätigt, dass man vorerst noch nichts ankündigen könne, man würde sich die Funktion aber weiterhin genauer ansehen.

Ob Borderlands 3 ebenfalls mit Cross-Play aufwarten wird, ist also noch nicht gänzlich sicher.

Quelle: gamespot