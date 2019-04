Persona 5 – Switch Version in Best Buy System aufgetaucht

Die Spekulationen um einen Switch Port von Persona 5 nehmen nicht ab. Jetzt ist eine Switch Version im System einer amerikanischen Ladenkette aufgetaucht.

Sony hatte ja einen Deal mit Atlus, durch den P5 exklusiv nur für Playstation erschien. Als dann Joker für Smash Brothers angekündigt wurde, fragten sich viele was das für die Zukunft bedeuten könnte. Spekulationen über einen Switch Port kamen ja schon bei der Ankündigung von The Royal auf, was aber widerlegt wurde, durch die Sony Logos im Trailer. Mit der Ankündigung der S Version sind aber jetzt auch Bilder aufgetaucht, die das Shop System von Best Buy zeigen. Hier wird klar eine Switch Version des JRPGs gelistet. Auch Wario64 bestätigte die Echtheit der Bilder, durch eine seiner Quellen. Ob es sich dabei vielleicht aber nur um einen Fehler oder ein tatsächliches Produkt handelt bleibt aber noch abzuwarten.

Persona 5 (Switch) is leaked via Best Buy’s employee terminal. For what it’s worth, I can confirm it is in Best Buy’s system https://t.co/c8xOX6N34R

— Wario64 (@Wario64) 3. April 2019