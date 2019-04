Nintendo Switch Online – Das sind die NES-Spiele im April

Es gibt demnächst NES-Nachschub für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Nicht zwei sondern gleich drei Titel kommen zum Arsenal der Retro-Titel dazu, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt.

Bei den drei neuen NES-Titeln handelt es sich um das originale Boxspiel Punch-Out, die “Lost Levels” von Super Mario Bros. und das eher unbekanntere Star Soldier. Wer noch nicht Abonnent vom Switch Online-Service ist, aber diese NES-Spiele zocken möchte, der kann sich noch bis zum 24. September eine kostenlose Mitgliedschaft über Twitch Prime sichern. Die drei April-NES-Titel sind ab dem 10. April verfügbar.

#SuperMarioBros.: The Lost Levels, Punch Out!! und Star Soldier sind ab 10.4. in #NintendoSwitchOnline – Nintendo Entertainment System verfügbar! #NES pic.twitter.com/xY5AfUsJtg

— Nintendo DE (@NintendoDE) April 3, 2019