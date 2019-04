Civilization VI – Crossplatformspeicherung zwischen PC und Switch möglich

Wer kennt es nicht? Man spielt Civilization VI und denkt sich: “Jetzt nur noch ein Zug und dann ab ins Bett”. Jetzt könnt ihr euch dies denken und dann im Bett mit dem gleichen Speicherstand weiterspielen, denn das Spiel unterstützt nun Crossplatformspeicherung zwischen dem PC und der Switch.

Per Cloud könnt ihr nun euren Civilization VI-Speicherstand vom PC auf der Switch laden und umgekehrt. Dies verkündete der offizielle Twitter-Account. Dazu müsst ihr im Menü nur das Häkchen bei Cloudspeicherung setzen, nachdem ihr euren 2K-Account verknüpft habt und voila. Nun kann der “eine letzte Zug” auch auf der Switch im Bett zu Ende gespielt werden.

Civilization VI now supports cross-platform cloud saves on Steam and #NintendoSwitch. Link your @2K Account, tick the multi-platform cloud save box in options, and you're good to go!

Get your 2K Account: https://t.co/HX0bxwgmnt pic.twitter.com/LxYdxG7hbp

