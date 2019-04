Borderlands 3 – Deluxe Editionen geleakt

Die Gerüchte rund um Borderlands 3 reißen nicht ab. Nun scheinen auch die vermeintlichen Editionen des Shooter-Sequels vorab geleakt worden zu sein.

Collectors Edition enthüllt

So enthüllte der Twitter User Wario64 unlängst die möglichen Deluxe Editionen von Borderlands 3 inklusive deren Packshots. Schenkt man dem Leak glauben, können sich Sammler über eine Standard Edition soweit Deluxe Edition und sogar Super Deluxe Edition freuen.

Eine zusätzliche Collectors Edition kommt darüber hinaus mit Charakterfiguren, Schlüsselanhänger, Litographien und sogar einer Lootchest Replika daher. Die einzelnen Packshots zeigen sich derweil Borderlands-typisch sehr ausgefallen.

Borderlands 3 box art + Deluxe Edition + Super Deluxe Edition + Diamond Loot Chest Collector's Edition pic.twitter.com/sCOKV5dDGc — Wario64 (@Wario64) April 3, 2019

Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, erfahren wir dann wohl im Laufe des Tages. Denn heute will Gearbox neue Informationen zu Borderlands 3 bekannt geben.

Quelle: Twitter