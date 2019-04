The Last of Us: Part II – Neue Hinweise auf einen Release 2019

Sowohl Sony als auch Entwickler Naughty Dog schwiegen sich bislang zum konkreten Releasezeitpunkt von The Last of Us: Part II aus. Nun sind neue Hinweise aufgetaucht, die immerhin auf eine Veröffentlichung im laufenden Jahr 2019 hindeuten.

Kommt The Last of Us: Part II noch in diesem Jahr?

Demnach wird berichtet, dass Sony derzeit einige europäische PlayStation-Webseiten aktualisiert hat. Dabei soll The Last of Us: Part II in die Kategorie “Coming Soon” gerückt worden sein. Hier finden sich bislang vor allem PlayStation 4-Titel, die in Kürze und damit noch 2019 veröffentlicht werden. Mitunter dabei sind Spiele wie RAGE 2, Control, Crash Team Racing: Nitro-Fueled oder Days Gone. Eine baldige offizielle Ankündigung des Releasedatums bleibt derzeit sehr wahrscheinlich.

Quelle: DualShockers