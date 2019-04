No More Heroes – Suda51 deutet Neuigkeiten für die E3 an

Suda51 scheint einige interessante Neuigkeiten für alle No-More-Heroes-Fans bereitzuhalten, die er auf der E3 verkünden wird.

No More Heroes auf der E3

Erst vor einigen Monaten veröffentlichte Mastermind Suda51 mit Travis Strikes Again einen Ableger der beliebten No-More-Heroes-Reihe. Für die E3 plant er aber offenbar bereits die nächste große Ankündigung.

Wie er in einen Interview mit Siliconera verriet, plant er Neuigkeiten für die E3 2019: “I hope around E3 time I’ll have something cool to announce.”

Konkrete Informationen diesbezüglich ließ er aber natürlich nicht durchsickern. Als Publisher könnte derweil durchaus Ubisoft in Frage kommen, die bereits in der Vergangenheit mit Suda51 kooperiert haben.

Quelle: Gameinformer