gamescom 2019 – Weitere Chance auf eine Wildcard 2019

Die Messe wird dieses Jahr vom 21. bis 24. August offen für alle sein. Privatbesucher erhalten auch in diesem Jahr die Chance bereits am Fachbesucher- und Medientag, also dem Dienstag, 20. August 2019, zu erleben. Dabei ist das Kontingent analog zum Vorjahr und wieder stark limitiert. Doch wie kommt man an solch ein Ticket? Nachdem die Koelnmesse selbst im Januar 2019 für alle Newsletter-Abonnenten Wildcards für die gamescom 2019 zur Verlosung anbot, folgt nun der offizielle wear-Shop. Hierbei gibt es allerdings eine große Veränderung der Spielregeln.

So bekommst Du eine Wild Card für die gamescom 2019

Im offiziellen gamescom wear-Shop wird es WILDCARD Packs zu kaufen geben, die Dir den sicheren Zugang zur gamescom gewähren. In den angebotenen Packs werden Voucher mit einem Gutscheincode enthalten sein, die dann im offiziellen Ticketshop der Koelnmesse eingelöst werden können. Damit Du den Start dieser Packs nicht verpasst, gibt es auch hier einen Newsletter, der alle registrierten Nutzer rechtzeitig informieren wird. Hier geht es zur Anmeldung.

Playstation 1 Rucksack Rucksack mit folgenden Eigenschaften:

Maße: 44 x 30 x 10 Zentimeter ║ mit Fach an der Vorderseite ║ Laptop- und Handyfach innen ║ Seitenfächer für Getränke

Rucksack ║ ║

Offiziell lizenzierter Fanartikel

Luggage

