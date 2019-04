Borderlands 3 – Erscheint der Loot-Shooter im September?

Borderlands 3 ist nicht einmal seit einer Woche offiziell angekündigt und schon brodelt die Gerüchteküche kräftig.

Borderlands 3 im Epic Games Store?

So verrät ein offizieller Tweet des Borderlands-Accounts nun den vermeintlichen Releasetermin von Borderlands 3. In dem Post heißt es: “Mayhem is Coming September 13.” Der Release könnte damit tatsächlich im September dieses Jahres erfolgen.

Abseits davon verrät der Tweet noch einen weiteren bis dato unbekannten Fakt: Neben dem Release-Datum wurde dem Tweet auch ein Video angehangen, welches einen PC-Release für den Epic Games Store andeutet. Ob das Spiel auf dem PC exklusiv für diese Plattform erscheinen wird, ist daraus nicht abzulesen.

Es bleibt spannend, ob sich dieser Tweet als wahr herausstellt oder tatsächlich nur ein verrückter April Scherz ist. Der Post wurde mittlerweile natürlich gelöscht.

Quelle: Gameinformer