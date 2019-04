Yakuza Kiwami 2 – Erscheint die Neuauflage auch für den PC?

Nachdem bereits Yakuza Kiwami im letzten Monat für den PC veröffentlicht wurde, ist ein Release von Yakuza Kiwami 2 gar nicht mehr so unwahrscheinlich.

Rating-Bord bewertet Kiwami 2

Yakuza Kiwami 2 wird wohl schon sehr bald den Sprung auf den PC schaffen. Grund zur Annahme liefert das amerikanische Rating-Bord ERSB, welches Yakuza Kiwami 2 für den PC eingestuft hat.

Das Ergebnis der Prüfung war offenbar ein M-Rating mit folgendender Begründung: “Characters use knives, pipes, and swords during combat and can trigger scripted special attacks (e.g., bashing heads into walls; stabbing enemies with a knife; ripping off nails and teeth with pliers) after successfully building up an attack meter. Combat is accompanied by screams of pain, large blood-splatter effects, and close-up camera angles.”

Ähnlich wie Yakuza Kiwami dürfte wohl auch Kiwami 2 mit einigen Optimierungen aufwarten. Denkbar wären neue Fetaure und 4K-Support. Eine offizielle Bestätigung von Seiten Sega steht weiterhin aus.

Quelle: Gameinformer