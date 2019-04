Steam Mobile – Neue Vertriebsplattform für Mobile Games auf iOS und Android

Das Thema Mobile-Gaming wird immer beliebter. Um da nicht den Anschluss zu verpassen, gehen viele Studios und Vertriebsplattformen auf Mobilgeräte ein.

Steam Mobile für iOS und Android geplant

Vor kurzem gab Steam schon bekannt, ihr Steam Link-Programm mit Steam Link Anywhere zu erweitern (wir berichteten). Im selben Zuge brachten sie auch ein Update für den Steam Controller heraus, welches die Bluetooth-Funktionen optimiert hat und somit den Wireless-Dongle mehr oder weniger überflüssig macht. Wie Valve nun verlauten ließ, arbeiten sie an einer eigenen Vertriebsplattform für mobile Spiele, welche nicht nur auf Android, sondern auch auf iOS laufen soll. Erste Testphasen sind bereits im Gange und bis auf ein paar kleinere Bugs gibt es wohl überwiegend positive Resonanz von den Testern. Wann es genau losgeht, ist noch nicht bekannt. Aber Valve peilt das erste Quartal 2020 an. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Nehmt heute bitte nicht alles so ernst… April, April! Das NAT-Games Team wünscht einen schönen ersten April.