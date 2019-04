One Piece: World Seeker – Fotomodus und neue Missionen für April angekündigt

Bandai Namco verspricht allen Besitzer von One Piece: World Seeker ein kostenloses Update mit neuen Inhalten für die Anime-Prügelei.

Einen konkreten Releasetermin für das Update gibt es derweil zwar nicht, dafür hat Publisher Bandai Namco bereits die konkreten Inhalte bekannt gegeben. Demnach können erhalten Fans Zugriff zu einem kostenfreies Kostüm für Ruffy: Ein Germa 66 Outfit. Darüber hinaus wird es neue Endgame-Missionen geben, die neue Bosskämpfe als auch Time Attacks mit sich bringen.

Zu guter Letzt können sich Hobby-Fotografen über einen neuen Fotomodus freuen, der wiederum mit Filter und exklusiven Frances ausgestattet wird.

ONE PIECE World Seeker will have a free update coming in April! Get ready for the all-new Photo Mode to capture your favorite moments from the game!

Order your copy of ONE PIECE World Seeker for PS4, X1, or PC: https://t.co/NXu5fAjDIX #OPWS pic.twitter.com/V5ZDFUaI89

— Bandai Namco US @PAX EAST (@BandaiNamcoUS) March 27, 2019