Dead by Daylight – The Evil Dead-Star kommt als Charakter

Dead by Daylight bekommt erneut prominenten Charakter-Zuwachs. Nun wird ein Charakter aus dem The Evil Dead-Universum spielbar sein.

Ash J. Williams bald spielbar

Demnach soll niemand geringeres als Ash J. Williams bald im Action-Titel Dead by Daylight Einzug halten. Ab dem morgigen 02. April 2019 ist der Release des DLC-Charakters geplant. Dabei fungiert Ash selbstverständlich nicht als Antagonist sondern kann von den Spielern in der Rolle des Überlebenden gesteuert werden.

Bislang haben bereits Freddy Krueger aus “A Nightmare on Elm Street” oder Jigsaw aus “SAW” in den Titel Einzug gehalten. Dead by Daylight ist derzeit für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erhältlich.

