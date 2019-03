In Ausgabe 2 unserer Newstime sprechen wir über neue Versionen der Switch, welche eventuell auf der E3 angekündigt werden, das kürzlich vorgestellte Borderlands 3 und Monolith Soft, die anscheinend nach Mitarbeitern suchen, um an einem neuen Zelda-Spiel zu arbeiten. In den Releases der kommenden Woche erwarten uns unter anderem die Power Rangers und die Kämpfer aus Dragon Ball Z.

