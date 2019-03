Fortnite – Skin offenbar von deviantart-Nutzerin geklaut

In Fortnite gibt es unzählige Skins, mit denen ihr eure Charaktere ausrüsten könnt. Bei so vielen unterschiedlichen Skins ist Epic natürlich gezwungen, ständig mit neuen Ideen aufzuwarten. Nun sieht es jedoch so aus, dass sie sich dabei auch bei deviantart bedienen, ohne die originalen Künstler zu beteiligen oder auch zu erwähnen.

Fortnite-Skin dreist geklaut?

Ans Tageslicht kommt die Story nun, da sich eine Nutzerin von deviantart öffentlich auf Facebook beschwert, Epic Games habe eine Idee für einen Skin bei ihr geklaut. Zwei Zeichnungen auf ihrem Account, eine vom Juni 2017 und eine vom September 2018, ähneln extrem dem Taro-Skin, welcher im November 2018 in den Fortnite-Shop gelangte. Es handelt sich nicht nur um Ähnlichkeiten, sondern tatsächlich um eine 1-zu-1-Kopie der Zeichnung. Ein Statement seitens Epic Games gibt es noch nicht.

Quelle: Facebook