PES League 2019 – Finale der deutschen Qualifikation in Stuttgart

Die PES League Season 2 ist in vollen Gange und das Finale der deutschen Eventreihe steht unmittelbar vor der Tür.

Finale der deutschen Qualifikation am 30. März in Stuttgart

Morgen ist es soweit. Dann startet das große Finale der deutschen Qualifikation für die Regional Finals am 26. und 27 April in Porto, Portugal. In Zusammenarbeit mit einigen lokalen Handelspartnern fanden in den letzten Wochen zahlreiche Offline-Events in vielen deutschen Städten statt. Jeder Sieger so wie die vier Spitzenplätze in den ermittelten Rankings der Serie haben sich für das Finale in Stuttgart qualifiziert. Das hier sind die Finalisten:

S04_MeroMen

junMisugi14

payamjoon69

Batigoal

gemis86gr

S04_GoooL

goekhan1903

S04_EL_Matador

Wer das Finale verfolgen möchte, kann das auf dem offiziellen Twitch-Kanal der PES League machen. Ab 14:00 Uhr beginnt der Livestream. Wir sind gespannt.

