E3 2019 – Alle Pressekonferenzen und Livestreams in einer Übersicht

Vom 11. bis zum 13. Juni 2019 findet in Los Angeles die E3 2019 (Electronic Entertainment Expo) statt. Wie in jedem Jahr werden zahlreiche Neuankündigungen seitens der Publisher und Entwickler erwartet. Nachdem bereits viele Teilnehmer ihre Pressekonferenzen angekündigt haben, ist es endlich an der Zeit, die obligatorische Übersicht aller PKs zu präsentieren. Folglich gibt es jetzt für euch eine Übersicht alle bisher bestätigten Veranstaltungen, Events und Livestreams rund um die E3 2019.

Übersicht über alle E3 2019 Pressekonferenzen und Events

Samstag, 08. Juni 2019 bis 09. Juni 2019

Stream via: TBA

Erwartete Spiele: u.a. Star Wars: Jedi Fallen Order, Need for Speed 2019

Microsoft (Große Pressekonferenz zur E3 2019)

Aktuell liegen uns noch keine weiteren Details zum Tag und Uhrzeit der geplanten Pressekonferenz vor.

Montag, 10. Juni 2019 – 02:30 Uhr

Stream via: TBA

Erwartete Spiele: u.a. DOOM Eternal

Square Enix

TBA, noch liegt uns weder eine Zu- noch eine Absage vor.

Via Twitter kündigte Publisher Devolver Digital eine Pressekonferenz zur E3 2019 an. Wie gewohnt dürfte diese witzig und anders ausfallen, als bei den großen Konkurrenten. Der genaue Tag und die Uhrzeit werden zeitnah bekanntgegeben.

Stream via: TBA

Erwartete Spiele: TBA, aktuell gibt es noch keinerlei Informationen oder Gerüchte über die gezeigten Inhalte

Montag, 10. Juni 2019 – 22:00 Uhr

Stream via: TBA

Erwartete Spiele: u.a. Skull & Bones, Watch Dogs 3

Montag, 10. Juni 2019 – 15:00 Uhr

Stream via: TBA

Erwartete Spiele: TBA, aktuell gibt es noch keinerlei Informationen oder Gerüchte über die gezeigten Inhalte

Kompletter Verzicht auf die E3 2019, da keine Inhalte zum Zeigen vorhanden sind.

Aktuell wurde nur bestätigt, dass die Japaner ebenfalls Teil der E3 2019 sein werden.

Stream via: TBA

Erwartete Spiele: TBA, aktuell gibt es noch keinerlei Informationen oder Gerüchte über die gezeigten Inhalte

