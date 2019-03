We Happy Few: DLC “They Came from Below” erhält Termin

Mit “They Came from Below” hat Gearbox am Abend den ersten DLC für das Actionspiel We Happy Few terminiert. Die Erweiterung erscheint überraschenderweise schon in wenigen Tagen.

Erster DLC erscheint nächste Woche

Der erste DLC zu We Happy Few hat einen finalen Releasetermin spendiert bekommen. Das Abenteuer erscheint am 4. April offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Inhaltlich dreht sich die Erweiterung um Precocious Roger und Impetuous James, die sich auf eine Reise begeben um Abenteuer und Liebe zu finden. Stattdessen geraten sie jedoch in eine Verschwörung und müssen sich gegen mörderische Roboter zur Wehr setzen.

https://twitter.com/GearboxOfficial/status/1111331091703648256

Quelle: Gearbox