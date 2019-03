Ubisoft – Termin für die E3-Pressekonferenz bekannt

Ubisoft wird dieses Jahr erneut eine Pressekonferenz anlässlich der Spielemesse E3 in Los Angeles abhalten. Den genauen Termin gab der französische Publisher nun offiziell bekannt.

Auch wenn Sony sowie Electronic Arts in diesem Jahr nicht mit einem herkömmlichen Media Briefing anlässlich der E3 aufwarten werden, gab Ubisoft nun wenigsten den eigenen Termin für das Event bekannt. Wie üblich könnt ihr euch die Pressekonferenz von Ubisoft live im Internet ansehen. Diese findet am 10. Juni 2019 um 22:00 Uhr deutscher Zeit statt. Zu den Inhalten gab der Publisher vorerst noch keine offiziellen Informationen bekannt.

The countdown to #E32019 is on!

Mark your calendars #UbiE3 kicks off on June 10th 🎉 pic.twitter.com/ziQqbyFLY3

— Ubisoft (@Ubisoft) March 27, 2019