The Legend of Zelda – Monolith Soft sucht Mitarbeiter für neuen Teil

Dass Nintendo die Entwicklung von Zelda-Spielen ab und zu mal aus der Hand gibt ist bekannt. Monolith Soft, am besten bekannt für die Xenoblade-Reihe, arbeitete zum Beispiel an Breath of the Wild und Skyward Sword mit. Nun hat das Studio eine Annonce aufgegeben, in welcher sie nach Mitarbeitern suchen. Diese sollen dabei helfen, ein neues Abenteuer mit Link zu entwickeln.

Das neue Zelda-Spiel komplett von Monolith?

Während Monolith Soft lediglich an der Entwicklung einiger Zelda-Titel beteiligt war, so kam es eher selten vor, dass ein anderes Studio ein ganzes Spiel der Reihe entwickelt hat. Als erstes fällt da unter anderem Capcom ein, welche für die Gameboy-Ableger verantwortlich sind. Monolith hat drei Studios in Japan und derzeit befinden sich zwei Projekte in Arbeit, soviel ist bekannt. “Production 1” wird vom Xenoblade-Entwicklerteam behandelt, während “Production 2” der Zelda-Titel sein könnte.

Quelle: Siliconera