Borderlands 3 – Dritter Teil des Comicshooters mitsamt Trailer angekündigt

Gestern gab es den Teaser, heute dann die Bestätigung und einen vollwertigen Trailer: Borderlands 3 kommt. Auf ihrem Panel während der PAX East-Messe in Boston enthüllte Entwickler Gearbox den von Fans schon sehnsüchtig erwarteten aber nie richtig angekündigten Nachfolger der Comicshooter-Reihe.

Erste Infos zu Borderlands 3 in Kürze

Der Trailer von Borderlands 3 zeigt so einiges, sogar ein wenig Gameplay. Auffallend ist natürlich der Look, der wie gewohnt im Cel-Shading-Stil gehalten ist. Skurille Charaktere und Monster sind an der Tagesordnung und ihr könnt euch mit über einer Milliarde Waffen zur Wehr setzen. Einen Releasetermin hat der Shooter noch nicht erhalten, Gearbox will aber am 3. April auf der offiziellen Website mit neuen Infos herausrücken.

Quelle: Gearbox Official via Youtube