Wolfenstein Youngblood – Neuer Teaser und baldiges Release?

Das Reboot der Wolfenstein-Reihe hat dem Spiel richtig gut getan. B.J. Blazkowicz hat in den letzten drei Teilen zeigen können, was er so drauf hat. Umso gespannter sind die Fans auf Wolfenstein Youngblood.

Neuer Teaser auf Twitter könnte baldiges Release bedeuten

Auf Twitter gab es ein neues Lebenszeichen von Wolfenstein Youngblood. Das schürt natürlich die Hoffnung, dass der Titel bald offiziell angekündigt wird. Möglicherweise gibt es schon in Kürze auf dem PAX East Event neue Informationen darüber.

Bisher ist nur bekannt, dass wir in Wolfenstein Youngblood in die Rollen der Zwillinge von B.J. Blazkowicz schlüpfen und das es im Jahre 1980 spielt. B.J. Blazkowicz ist verschollen und wird im vom Regime unterdrückten Paris vermutet. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Wolfenstein (via Twitter)