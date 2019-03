Playstation Plus – Das sind die Spiele im April 2019

Ein neuer Monat bedeutet gleichzeitig auch neue Spiele für Playstation Plus und der März neigt sich dem Ende entgegen. Es wird also Zeit, sich die zwei kostenlosen Spiele für den April anzuschauen.

Playstation Plus wird im April actionlastig

Zwei Action-RPGs hat Sony für Playstation Plus-Mitglieder im Angebot. In Conan Exils schlüpft ihr in die Rolle es ikonischen Barbaren und errichtet ein eigenes Königreich für euren Clan. Dies ist auch im Multiplayer mit bis zu 40 Spielern möglich. Den zweiten Titel, The Surge, kann man fast schon als ein futuristisches Dark Souls bezeichnen. Ihr kämpft gegen Cyborgs und Roboter in einer postapokalyptischen Welt. Zur Wehr setzen könnt ihr euch mit einem Exoskelett, welches sich mit den Gliedmaßen eurer Gegner upgraden lässt. Beide Spiele können ab dem 2. April heruntergeladen werden.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Aktueller Preis pro Monat: € 5.00

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in's Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: Pressemitteilung