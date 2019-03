One Piece: World Seeker in 3 Minuten

Als Strohhut Ruffy 1999 in One Piece sein Piratenabenteuer begann, wusste wohl selbst Manga-Autor Eiichiro Oda nicht, was für ein Phänomen er dort erschaffen hatte. Heute, 20 Jahre später, läuft die Serie nach wie vor gut, sowohl in Japan als auch bei uns im Westen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Auch in der Welt der Videospiele hat sich Ruffy mit seiner Piratenbande angesiedelt und die kunterbunte Welt, die Oda sich ausmalt, scheint eigentlich wie perfekt geschaffen für einen Open World-Titel. One Piece: World Seeker schickt sich an, dies zu verwirklichen und wir haben mal geschaut, ob sich die Reise zur Grand Line lohnt.

