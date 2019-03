KAZÉ Anime Nights – „Die Abenteuer des jungen Sinbad – The Movie“ am 30. April 2019 im Kino (+GEWINNSPIEL)

Die Abenteuer von Sindbad dem Seefahrer stammen aus dem morgenländischen Märchen Tausendundeine Nacht. Sie sind somit Teil des ältesten arabischen Märchens das bis ins 9. Jahrhundert zurückgeht. Bis heute sind unzählige Interpretationen in Form von Büchern und Filmen zu Sindbad erschienen. Auch im Bereich Anime diente die Geschichte als Vorlage. Wer erinnert sich nicht an die Zeichentrick-Serie „Sindbad“ von 1975.

KAZÉ Anime zeigt die zweistündige Anime Spielfilmversion „Die Abenteuer des jungen Sinbad – The Movie“ am 30. April 2019 in der deutschen Synchronfassung (FSK 12)

Sinbad ist ein neugieriger Junge, der mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Sein Vater ist vor vielen Jahren zur See gefahren und bisher nicht zurückgekehrt. Dennoch träumt Sinbad davon, Seemann zu werden und die Welt zu sehen. Zusammen mit seinem Affen Mimi macht er sich auf den Weg. Basierend auf »Tausendunseiner Nacht« erschien der »Sinbad«-Anime ursprünglich in drei Teilen. Die Compilation-Version fasst die drei Geschichten zu einem abendfüllenden Film zusammen. Der Anime entstand im Studio Nippon Animation, bei dem Shinpei Miyashita die Regie übernahm. Das Drehbuch schrieb Kaeko Hayafune und die Musik wurde von Hiroaki Ohno beigesteuert.

© 2019 PROJECT SINBAD + KAZÉ Anime / Starttermin fürs Kino: 30. April 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit KAZÉ Anime 3x zwei Gästelistenplätze für dié Anime Night.

Gewinner 01-03: 1x zwei Gästelistenplätze für die exklusive Vorstellung am 30. April 2019 in dem Kino Deiner Wahl

Hier geht es zur Liste der teilnehmenden Kinos.

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und/oder Facebook.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welchen Anime von KAZÉ Anime findest Du bislang am besten? Schreibe uns zusätzlich noch Deine Benutzernamen der Social-Media-Kanäle, auf denen Du uns folgst, mit in die E-Mail.

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. NAT-Games/Movies Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 08. April 2019. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an KAZÉ Anime für die Bereitstellung der Preise.