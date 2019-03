Hearthstone Grandmasters – Neuer e-Sport-Modus für Blizzards Kartenspiel vorgestellt

Dass die normale Hearthstone Championship Tour nicht mehr wie gewohnt stattfinden wird, hat Blizzard bereits verkündet. Auch ein Ersatz in Form der Masters Tour wurde bereits enthüllt. Nun wurde jedoch ein zusätzlicher Modus präsentiert, in dem die besten der Besten gegeneinander antreten sollen.

Zwei Saisons, Playoffs und ein großes Finale bei den Hearthstone Grandmasters

Die Hearthstone Grandmasters werden wie folgt ausgetragen: Aus den drei Regionen – Amerika, Europa und Asien-Pazifik – mit jeweils 16 Spielern pro Region, also insgesamt 48 Spielern, werden zufällig alle Teilnehmer in zwei Divisionen mit jeweils acht Spielern eingeteilt. In jeder Division spielen Spieler in einem doppelten Rundenturnier im Spezialistenformat mit dem Modus Best-of-Three. Nachdem alle Partien gespielt wurden, werden Spieler in ihren Divisionen entsprechend der Anzahl ihrer Siege gewertet. Die Divisionen werden am 28. April vor dem Finale der HCT World Championship 2019 in Taipeh angekündigt. Die drei besten Spieler aus jeder Division treffen nach Ende einer Saison in einem Saisonalen Playoff der Grandmasters für sechs Spieler aufeinander. Die Finalisten beider Saisons 2019 aus jeder Region sowie zwei Spieler aus der Gold Series in China – insgesamt also acht Spieler – kämpfen am Ende des Jahres in den Hearthstone Global Finals um ein Preisgeld von 500.000 $. Die erste Grandmasters Season beginnt am 17. Mai.

Quelle: playhearthstone