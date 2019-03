Der Fortnite World Cup steht vor der Tür und ein neuer Teaser ist in der Stadt.

Fortnite World Cup startet bald. 40 Millionen US Dollar Preisgeld

Im Zeitraum vom 13. April bis zum 16. Juni werden zehn Qualifikationswettbewerbe stattfinden, in welchen sich Spieler aus allen Regionen für das Finale qualifizieren können. Das Finale wird dann vom 26. bis 28 Juli 2019 in New York City ausgetragen. Dort kämpfen die Besten der Besten um den Weltmeistertitel und um 30 Millionen Dollar Preisgeld. In den Qualifikationswochen werden jede Woche Preisgelder in Gesamthöhe von 1 Millionen Dollar pro Wettbewerb ausgeschüttet.

FORTNITE Official 2019 Calendar Wandkalender mit folgenden Eigenschaften:

- 30,5 x 30,5 cm ║ - Monate und Wochentage sind in englischer Sprache ║ ║

Wandkalender ║ ║

Offiziell lizenzierter Fanartikel

Epic Games

Quelle: Frotnite