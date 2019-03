Days Gone – Neuer Story-Trailer veröffentlicht

Der PlayStation 4-exklusive Action-Titel Days Gone steht bereits in den Startlöchern. Anlässlich von Sonys eigenem Format State of Play zeigte der japanische Konzern nun einen weiteren Story-Trailer zum Zombie-Titel.

Auf in die nächste Apokalypse

Im Story-Trailer erlebt ihr dabei konkrete Einblicke in das Leben von Deacon St. John. Dieser schlägt sich in einer postapokalyptischen Welt durch, in der sogenannte Freaker (Zombie-ähnliche Wesen) den Überlebenden das Leben zur Hölle machen Days Gone erscheint bereits am 26. April 2019 exklusiv für die PlayStation 4.

Quelle: PlayStation via YouTube