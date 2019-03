Borderlands 3 – Erster Teaser veröffentlicht?

Dass es früher oder später zu einem dritten Teil der Borderlands-Reihe kommen wird, ist ein offenes Geheimnis. Zwar ist Borderlands 3 noch nicht angekündigt worden, nicht einmal die Entwicklung an sich ist bestätigt, doch schon lange ranken sich im Netz Gerüchte um den Titel. Nun hat Entwickler Gearbox einen Teaser veröffentlicht, der eigentlich keine Zweifel zulässt: Borderlands 3 ist in Arbeit.

Was zeigt der Teaser?

Wir haben Euch den Teaser unter dem Text eingebunden, gehen jedoch kurz darauf ein, was überhaupt zu sehen ist – denn das ist überraschend wenig. Im Prinzip sehen wir nichts, was auf das fertige Produkt hinweisen könnte. Alte Figuren sind als weiße Statuen zu sehen, darunter Roboter Claptrap und Charaktere wie Lilith.

Zudem ist ein Fahrzeug zu sehen, das es so noch nicht in der Reihe gab: Ein Jeep mit Flügeln. Ist es möglich, in Borderlands 3 zu fliegen? Das würde bedeuten, dass die Welt um einiges größer ausfallen dürfte, als noch in Teil eins und zwei.

Borderlands 3 könnte bald enthüllt werden

Natürlich bringen all die Spekulationen nichts, wenn Gearbox selbst zum Spiel schweigt. Das könnte sich jedoch schon morgen ändern. Laut der Homepage von Borderlands soll es am 28. März, also morgen, neue Infos vom Gearbox-Panel auf der PAX geben. Um 19 Uhr deutscher Zeit könnte also endlich Borderlands 3 enthüllt werden. Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden!

Quelle: Gearbox