Quantic Dream – Systemanforderungen für PC-Spiele bekannt

Nachdem Entwickler Quantic Dream lange Zeit für Sony und damit der PlayStation 4 exklusiv entwickelt haben, werkeln die Mannen hinter den Blockbuster-Titeln Heavy Rain, Detroit: Become Human und Beyond: Two Souls nun ebenfalls für die PC-Plattform Epic Games.

Anforderungen an euren Heimrechner

Passend zu der Ankündigung hat Quantic Dream nun die Systemanforderungen für die drei Adventure Heavy Rain, Detroit: Become Human und Beyond: Two Souls bekannt gegeben. Diese fallen etwas überraschend recht fordernd aus.

Im folgenden findet ihr die Anforderungen für euren Heimrechner:

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7-64 bit

CPU: Intel i5-2400 @ 3.4GHz oder vergleichbar

RAM: 4GB

GPU: NVIDIA GTX 660 oder vergleichbar

VRAM: 2GB

API: DirectX 11, Vulkan (Detroit)

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 10-64 bit

CPU: Intel i7-2700K oder vergleichbar

RAM: 12GB

GPU: Nvidia GTX 1080 oder vergleichbar

VRAM: 8GB

API: DirectX 11, Vulkan (Detroit)

Quelle: Ingame