PlayStation VR – Marvel’s Iron Man VR angekündigt

VR-Gaming scheint immer populärer zu werden. Sony konnte seine VR-Set mittlerweile schon über vier Millionen mal verkaufen. Solche zahlen motivieren natürlich auch die Entwickler.

Marvel’s Iron Man VR für PlayStation VR angekündigt

mit Marvel’s Iron Man VR will Sony den Verkauf ihres VR-Sets weiter ankurbeln. In dem Titel schlüpfen wir in die Rolle des beliebten Avengers Tony Stark und müssen uns wieder unzähligen Gegnern stellen. Eines der Highlights ist die neue Iron Man-Rüstung, welche der Feder von Adi Granov entsprungen ist. Die Entwickler versprechen ein natürliches Gefühl für das Fliegen und Schießen zu vermitteln. Marvel’s Iron Man erscheint voraussichtlich noch dieses Jahr für PlayStation VR. Ein Preis ist bisher nicht bekannt.

Quelle: Sony (via YouTube)