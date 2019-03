PES 2019 – Rückblick vom 4. Spieltag der eFootball.Pro-Liga

Am vergangenen Wochenende brannte die Luft in Barcelona. Hier eine kleine Zusammenfassung.

Rückblick des 4. Spieltages der PES eFootball.Pro-Liga

Am 4. Spieltag kam es zu drei spannenden Begegnungen. Celtic FC konnte sich gerade noch so gegen AS Monaco durchsetzen. Sie spielten sich in der Hinrunde mit einem 1:0 in Führung. Doch in der Rückrunde konnte sich AS Monaco doch noch mit einem 1:1 wehren. Schalke hatte es nicht leicht und schaute sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde in die Röhre. Der FC Barcelona hingegen konnte sich zu Hause gegen den FC Nantes durchsetzen. Alles in Allem war es ein spannender, vierter Spieltag.

Übersicht vom 4. Spieltag:

Celtic FC gewinnt gegen AS Monaco (1:0, 1:1)

Boavista FC gewinnt gegen FC Schalke (3:2, 2:1)

FC Barcelona gewinnt gegen FC Nantes (2:1, 3:1)

Trotz der Niederlage hat Schalke immer noch eine Chance, unter die Top 3 zu kommen und sich somit in das Finale der eFootbal.Pro-Liga zu schießen. Der letzte Spieltag wird am 13. April in Barcelona ausgetragen. Auf diese Begegnungen könnt ihr euch freuen:

FC Barcelona vs. AS Monaco

FC Nantes vs. Boavista FC

Celtic FC vs. FC Schalke 04

Wer sich das Spiel Boavista FC gegen Schalke 04 noch einmal ansehen möchte, kann das HIER.

Quelle: Konami (via Pressemeldung)