No Man’s Sky – VR-Update angekündigt

Nachdem Entwickler Hello Games in regelmäßigen Abständen kostenfreie Updates für den Survival-Titel No Man’s Sky veröffentlicht hat, soll nun eine weitere kostenlose Inhaltserweiterung kommen: Ein VR-Modus!

No Man’s Sky in VR

Wie Hello Games in Sony’s gestriger State of Play Episode ankündigte, wird No Man’s Sky mit einem Virtual-Reality-Update versorgt werden. Die VR-Erfahrung soll dabei das komplette Spiel umfassen und sich nicht nur auf einzelne Abschnitte beschränken.

Der VR-Modus wird noch in diesem Sommer für PlayStation VR sowie Steam VR erscheinen und kostenfrei zum Download bereit stehen. Abseits davon wird es auch eine physische Version für Playstation 4 in den Handel schaffen, die mit dem Hauptspiel sowie sämtlichen Updates ausgestattet wird.

Einen ersten Eindruck vom VR-Feature erhaltet ihr in nachfolgenden Video:

Quelle: Sony via YouTube