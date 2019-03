Cyberpunk 2077 – Quest-Designer äußert sich zu Komplexität der Quests

Während das neue Projekt aus dem Hause CD Projekt RED immer noch keinen offiziellen Releasetermin genießt, werden immer wieder neue Informationen über das Rollenspiel bekannt. So meldete sich Phillipp Weber, Quest-Designer von Cyberpunk 2077 nun zu Wort und sprach über die neue Vorgehensweise bei den Quests.

Quest sind vielfältig lösbar

Laut Weber sind jegliche Quest dabei auf mehrere Arten zu lösen. Je nachdem welchen Weg ihr hier wählen solltet, wird sich ebenfalls die Geschichte verändern. Die Quests sollen so komplexer und detailreicher werden als es schon in The Witcher 3 der Fall war. Dabei wird es ebenfalls vorkommen, dass ihr Entscheidungen treffen müsst, die die Store auf neue Bahnen lenkt.

Quelle: Reddit