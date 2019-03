Apple Arcade – Neues Spiele-Abo von Apple angekündigt

Videospiele haben sich mit der Zeit immer weiter verändert. Ging man früher noch in den Spieleshop seines Vertrauens, gibt es mittlerweile schon unzählige Möglichkeiten an die neusten Games ranzukommen, ohne auf die Post zu warten oder vor die Tür zu müssen. Mittlerweile ist es Gang und Gäbe die gewünschten Spiele Online zu kaufen oder im Rahmen von diversen Abo-Angeboten wie etwa den Xbox Game Pass oder Origin Access einfach so herunterzuladen dürfen. Und genau in diese Sparte will sich Apple auch dazugesellen.

Apple kündigt Apple Arcade an

Am Montagabend, stellten Apple CEO Tim Cook und die App-Store Produkt Managerin Ann Thai ihren Abo-Service Apple Arcade vor. Zu Beginn soll das Portfolio ca 100 Spiele umfassen und stetig wachsen. Unter anderem sind folgende Entwickler vertreten: Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman und ustwo Games. Des Weiteren gaben sie bekannt, dass Apple mit einigen großen Namen der Videospiel-Szene neue Spiele entwickeln werden. Dazu zählen unter anderem der Schöpfer der Final Fantasy-Reihe Hironobu Sakaguchi oder Will Wright, welcher für SimCity verantwortlich ist. Der Service wird auf allen gängigen Apple-Geräten zur Verfügung stehen. Genauere Informationen über ein Preismodell gibt es bisher nicht. Doch diese Frage wird wohl demnächst beantwortet, da der Service bereits im Herbst 2019 Online gehen soll.

Quelle: apple