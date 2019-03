Mortal Kombat 11 – Noob Saibot als Charakter bestätigt

In nicht mehr einem Monat ist der Prügel-Titel Mortal Kombat 11 offiziell für den PC, die Playstation 4, die Xbox One sowie die Nintendo Switch erhältlich. Passend zum baldigen Startschuss haben Entwickler NetherRealm nun einen weiteren Charakter bekannt gegeben.

Noob Saibot ist mit dabei

So soll Noob Saibot erneut sein Combeack in der Beat ’em-up-Reihe feiern. Der Kämpfer ist bereits aus dem klassischen Mortal Kombat 2 bekannt und stand Spielern hier als Charakter bereit. Aber damit nicht genug, neben dem erscheinen von Noob Saibot gab NetherRealm obendrein ebenfalls noch einen DLC-Charakter bekannt. So soll Shang Tsung bereits kurz nach Release im Spiel verfügbar sein. Einen konkreten Releasezeitpunkt gibt es indes noch nicht.

Quelle: PCGames