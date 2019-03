Halo: The Master Chief Collection – Ist Halo 5 dabei?

Unlängst wurde die Halo: The Master Chief Collection ja bereits für den PC bestätigt. Zudem soll erstmals ebenfalls der Titel Halo: Reach Einzug in das Sammelsurium halten. Nun stellen die Fans sich die Frage, ob Halo 5: Guardians ebenfalls das Roster der Sammlung erweitern wird.

Kommt Halo 5: Guardians dazu?

Zu diesem Thema äußerte sich unlängst Entwickler 343 Industries selbst. Auf Reddit ließ man hier verlauten, dass Halo 5: Guardians vorerst nicht mit dabei sein wird. Demnach habe man derzeit keine Pläne den letzten Ableger mit in die Halo: The Master Chief Collection aufzunehmen. Zurzeit würde man sich eher darauf fokussieren die bestehende Fassung samt Halo: Reach auf den PC zu bringen. Ob sich die Pläne in ferner Zukunft noch ändern, ist damit vorerst nicht gesagt.

Quelle: Reddit