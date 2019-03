Dead Cells – Über eine Millionen Mal verkauft

Der Indie-Hit Dead Cells hat einen überraschenden Verkaufsrekord aufgestellt und satte 1 Millionen Kopien verkaufen können.

Switch als beste Konsole

Wie Game Designer Sébastien Bénard unlängst in einem Talk mit den Kollegen von US Gamer berichtete, habe sich das Rogue-Like Dead Cells sage und schreibe 1 Millionen Mal absetzen können. Entwickler Motion Twin gab zudem bekannt, dass rund 60 Prozent der Verkäufe auf den PC entfallen. Die Nintendo Switch wäre dabei die stärkste Plattform im Bereich Konsolen. Konkrete Zahlen nannte man hier jedoch nicht.

Dead Cells erschien ursprünglich am 7. August 2018 für den PC, Xbox One, Nintendo Switch und Playstation 4. Der Titel befand sich zuvor bereits ein Jahr lang in einer Early-Access-Phase.

Quelle: US Gamer