Newstime vom 24. März 2019

Die Spielewelt ist voller Neuigkeiten und unsere Aufgabe ist es natürlich, euch immer auf dem Laufenden zu halten. Zusätzlich zu unseren schriftlichen News werden wir euch von nun an jeden Sonntag eine Zusammenfassung der interessantesten Nachrichten in Videoform präsentieren sowie die wichtigsten Releasedaten der jeweiligen Woche. In der ersten Newstime-Folge sprechen wir zum Beispiel über die PC-Exklusivität von The Outer Worlds, die erste Season von Apex Legends und Googles neuen Streamingdienst Stadia.

Wöchentliche Gamingnews auf YouTube