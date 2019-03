Playstation – State of Play Stream am Montag

Nachdem sich Sony mit Playstation gegen eine Teilnahme an der E3 entschlossen hatte und auch die PSX ausfiel, fragte sich wohl jeder was das bedeutet. Am Montag erfahren wir mehr.

Playstation hostet State of Play Stream

Am Montag wird Sony im Stil der Nintendo Directs einen Stream abhalten, der neben neuen Updates zu Spielen auch neue Ankündigungen enthalten soll. Neue Trailer und weitere Ankündigungen sollen sowohl PS4 und PSVR umfassen. Ab 22:00 Uhr soll der Stream auf YouTube, Twitch, Twitter und Facebook starten, mit einem VOD Release kurz danach. Dieser Stream soll der erste in einer Reihe und damit der Start für das neue Format sein.

Quelle: PlayStationBlog