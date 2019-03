Life is Strange 2 – Episode 3, 4 und 5 terminiert

Nachdem Spieler des Adventures Life is Strange 2 nach dem Release der ersten Episode länger auf die Veröffentlichung der zweiten Folge warten mussten, macht Square Enix nun Nägel mit Köpfen.

Termine der restlichen Episoden bekannt

Die dritte Episode soll bereits am 09. Mai 2019 auf dem PC, der PlayStation 4 sowie die Xbox One auftreffen. Inhaltlich reisen die Brüder durch die Wälder Kaliforniens, wo sie auf Ausgestoßene der Gesellschaft treffen. Die vierte Episode soll zudem bereits am 22. August 2019 veröffentlicht werden. Die Reise der beiden Jungs wird am 03. Dezember 2019 dann mit Episode 5 beendet.

Den Auftakt des Adventure wurde übrigens am 27. September 2018 veröffentlicht.

Quelle: 4Players