GOG.com – Frühlingsangebote gestartet

Der Frühling hat auch auf GOG.com Einzug gehalten und beschert Besuchern zahlreiche Angebote.

Bis zu 90 Prozent reduziert

Auf der Vertriebsplattform GOG.com können sich Kunden jetzt über zahlreiche Frühlingsangebote freuen, die bis zu 90 Prozent Rabatt versprechen. So gibt es beispielweise Colonization, Dungeon Keeper Gold, Heroes of Might and Magic, Alone in the Dark: The Trilogy, Wing Commander 3 und diverse X-COM-Spiele 75 Prozent günstiger.

Darüber hinaus könnt ihr euch über Darksiders 3 (-30%), Dead Space (-75%), Brothers in Arms (-75%), Mafia 3 (-75%), FoxTail (-45%), Dead Cells (-20%) und Hollow Knight (-34%) freuen.

Die Frühlingsangebote laufen noch bis zum 28. März um 23:59 Uhr.

Quelle: GOG.com