Xbox Game Pass – Diese Titel werden bald hinzugefügt

Microsoft erweitert in regelmäßigen Abständen das Line-up des hauseigenen Abo-Dienstes Xbox Game Pass. Nun gab der Redmonder Konzern die Neuzugänge bekannt.

Diese Spiele sind bald verfügbar

Den Anfang macht dabei bereits ab dem heutigen Tag der Action-Titel Deus Ex: Mankind Divided sowie der Indie-Titel What Remains of Edith Finch. Beide Spiele können sowohl auf dem PC als auch der Xbox One heruntergeladen werden. Weiter geht es kommende Woche, am 28. März, mit Vampyr aus dem Hause Dontnod sowie Telltale’s The Walking Dead: Michonne. Am 28 März steht Abonnenten zudem noch Oprecia: The Stolen Sun zur Verfügung. Microsoft gab zudem noch bekannt, dass der Prügler Marvel vs. Capcom Infinite ebenfalls ab dem 1. April zum Game Pass Line-up gehört.

