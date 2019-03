Warframe – Digitale TennoCon Tickets jetzt verfügbar

Im Juli findet in London, Ontario wieder die TennoCon für Warframe Fans statt. Wer allerdings nicht die Chance persönlich dort zu sein, kann sich ein digitales Ticket sichern.

Wie bereits im letzten Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder ein digitales Ticket für die kommende TennoCon 2019. Auch wenn ihr damit einen persönlichen Besuch nicht ersetzen kann, gibt es dennoch einige Goodies. Neben einigen kosmetischen Items gibt es noch etwas Platinum und natürlich Zugang zum speziellen Baro Ki’Teer Relay sobald die Messe stattfindet. Das Relay wird vom 6. Juli 16:00 Uhr bis 13. Juli 16:00Uhr geöffnet sein und dabei alle Inhalte mitbringen, die Baro im vergangenen Jahr im Angebot hatte. Das Ticket kostet euch 21,99€.

Das enthält das digitale Ticket

TennoCon 2019 Armor Set: ✅

Access to Baro’s Relay: ✅

Exclusive Emote: ✅

The TennoCon 2019 Digital Pack is available now on all platforms! https://t.co/zjwFdRP9vJ pic.twitter.com/DZVNaK52hW

— WARFRAME (@PlayWarframe) 19. März 2019