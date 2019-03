The Walking Dead: The Final Season – Trailer zur letzten Episode

Nachdem Aus von Entwickler Telltale Games drohte die letze Staffel der Adventure-Reihe kurzzeitig auf Eis gelegt zu werden. Kurz darauf sprang Skybound Entertainment in die Bresche um das Projekt zu retten. Nun steht die letzte Episode ins Haus.

Letzer Trailer veröffentlicht

Die letzte Episode soll den Titel “Take Us Back” tragen und bereits am 26. März 2019 erhältlich sein. Inhaltlich werdet ihr natürlich wieder in die Rolle der mittlerweile herangewachsenen Clementine schlüpfen, die liebevoll auf ihr Ziehkinde AJ aufpasst. Wer sich einen ersten Einblick verschaffen möchte, kann sich den neuen Trailer zur letzten Episode von The Walking Dead: The Final Season nun zur Gemüte frühen:

