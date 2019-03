The Cycle – Neues Yager-Spiel erscheint exklusiv im Epic Games Store

Mit The Cycle reiht sich nun das nächste Spiel in die Epics-Games-Riege ein und ist damit exklusiv dort erhältlich.

Betaphase angekündigt

Das nächste Spiel vom deutschen Entwicklerteam Yager Development trägt den Titel The Cycle und ist ein Multiplayer-fokussiertes Actionspiel. Wie die Spieleschmiede unlängst bekannt gab, hat man sich für den anstehenden Release dazu entschieden, den Titel exklusiv im Epic Games Store zu veröffentlichen. The Cycle wird damit über keinen anderen digitalen Marktplatz erhältlich sein.

Abseits davon kündigte Yager eine Closed Beta für das Spiel an, die noch in diesem Frühling starten soll. Genauere Informationen will man zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Auch eine erste Alpha-Testphase sei bereits geplant, die wiederum vom 28. bis zum 30. März stattfinden wird. Anmelden könnt ihr euch fürden Test ab sofort hier.

Quelle: Yager