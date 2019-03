PES League 2019 – Teilnehmerfeld für die European Regional Finals fast vollständig

Vom 26. bis 27. April brennt die Hütte in Porto. Dann finden in der portugiesischen Stadt die European Regional Finals der PES League 2019 statt.

Teilnehmerfeld fast komplett

Wie Konami Digital Entertainment bekannt gab, sind die Qualifikanten fast vollständig ermittelt. Aus jeder Region treten die besten Spieler in den Formaten 1vs1 und 3vs3 an. Das Turnier ist in zwei Phasen unterteilt. Den Anfang macht eine Gruppenphase und geht dann in eine KO-Phase über. Für Deutschland steht bereits ein Spieler fest. S04_EL_Matador konnte sich beim PS4-Onlinefinal von PES 2019 qualifizieren und stach damit aus den 16 besten PES-Spielern Deutschlands heraus. Ein weiterer deutscher Spieler wird am 30. März beim Finale der deutschen Offline-Eventreihe in Stuttgart ermittelt. Interessierte Spieler haben zudem noch die Möglichkeit, sich am kommenden Wochenende in München zu qualifizieren. Hier noch eine aktuelle Übersicht (Änderungen vorbehalten):

Teilnehmerliste für das 1vs1 Format:

Qualifikation Gewinner Zweitplatzierter Europa PC josesg93 Dominho Europa Xbox MerooMan LondoKere Frankreich Lotfi_Derradji usmakabyle Deutschland S04_EL_Matador / Deutschland (Offline) 30. März Stuttgart / Niederlande henkdenhaag The_Almighty_DS Portugal mrstr2017 Christopher_PW Rest der Welt 1 LoScandalo_7 / Rest der Welt 2 Giwstin13 / Rest der Welt (Playoffs) KarolKing / Rest der Welt (WESG) l-XonilinoX-l / Spanien alexalguacil_8 AntGragera10 Großbritannien ostrybuch OM3N_R3TURNS_

Teilnehmerliste für das 3vs3 Format:

Team Name Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3 AS Monaco Esports lotfi94173 usmakabyle RedMamba55 FCNanteseSportGRDbros alex__grd Maxence Garaud / Mkers kepapfc1994 newshock roksaczv22 Pro2BeeSports umbee4596 gagliardo28 spagnols_88 QueDesShlags#QDS neo_kams lensoi7762 kilou54335 TEAM UI indominator e_c_oneill indojawafc

Quelle: Konami (via Pressemeldung)