Gearbox – Neuer Teaser weist auf Bulletstorm oder Duke Nukem hin

Nachdem Gearbox bereits einige Teaser zum kommenden Panel anlässlich der PAX East 2019 veröffentlicht hat, weist nun ein weiterer Twitter-Post auf eine bekannte Spielemarke hin.

Bulletstorm oder Duke Nukem?

Unter dem Titel “Time to teaser another game for PAX!” veröffentlichte der offizielle Twitter-Account von Gearbox unlängst ein Bild des Shooters Bulletstorm in seiner Full Clip Edition. Hier hat es nämlich auch Charakter Duke Nukem ins Spiel geschafft. Derzeit wird spekuliert, ob mit dem Teaser-Bild womöglich eine Umsetzung von Bulletstorm: Full Clip Edition für die Nintendo Switch gemeint ist. Gerüchte halten sich ebenfalls hartnäckig, dass ein neuer Duke Nukem-Ableger sowie ein völlig neuer Bulletstorm-Teil sich in Entwicklung befinden. Um was es sich hierbei genau handelt, wird sich wohl erst in der kommenden Woche herausstellen.

“Time to tease another game for PAX!” pic.twitter.com/iSe5PTBwMi — Gearbox Official (@GearboxOfficial) March 18, 2019

Quelle: Gearbox Official via Twitter