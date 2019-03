Cuphead – Microsoft Indie Hit kommt zur Switch

Das zwischen Microsoft und Nintendo gerade viel passiert ist kein Geheimnis mehr. Jetzt kommt der bisher Xbox exklusive Indie Hit Cuphead auf die Switch.

Cuphead erscheint für Nintendo Switch

Schon nächsten Monat am 18. April soll der Plattformer im Disney Style der 30er Jahre für die Nintendo Switch erscheinen. Für den Preis von 19,99€ könnt ihr dann selbst durch die harten Level kämpfen. Gleichzeitig wird ein kostenfreies Update für alle Versionen online gehen, dass unter anderem Mugman im Singleplayer freischaltet, neue Cutscenes hinzufügt und noch vieles mehr. Macht also schon mal den Ballerfinger bereit und freut euch auf den Release in wenigen Wochen.

Quelle: Gematsu